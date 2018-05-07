Реабілітаційний центр «Джерело» шукає волонтерів

Навчально-реабілітаційному центрі «Джерело» шукає волонтерів. Про це йдеться на Facebook-сторінці центру.

«Будемо раді Вас бачити, повірте що волонтерство в «Джерелі» Вам буде цікаве, корисне і таке що запам’ятається», – наголошують у центрі.

«Джерело» – навчально-реабілітаційний Центр, який надає якісні сімейно центровані послуги для максимальної кількості дітей та молоді з особливими потребами і дітей з групи ризику в Україні. Комплекс послуг включає консультації, денний догляд, реабілітаційні програми, які забезпечуються висококваліфікованою міждисциплінарною командою фахівців у співпраці з батьками.