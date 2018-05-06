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У Золочівському районі кінь до смерті забив 55-річного чоловіка

Юлія Шпак

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У Золочівському районі 55-річний чоловік помер внаслідок ударів коня. Про це повідомляє Золочівський відділ поліції.

 

До Золочівського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Золочівської ЦРЛ про те, що 4 травня в приймальне відділення із тілесними ушкодженнями (забій грудної клітки, перелом ребр, забійна гематома правої нирки, розрив печінки, внутрішньо черевна кровотеча), поступив 55–річний житель одного із сіл Золочівського району, який під час надання медичної допомоги помер. Тіло чоловіка скеровано в морг для проведення експертизи.

Як попередньо встановили правоохоронці, 55-річний чоловік отримав тілесні ушкодження внаслідок ударів сусідського коня на території господарства. По даному факту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 КК України з приміткою «нещасний випадок».

Правоохоронці з’ясовують усі обставини події. Проводиться досудове слідство.

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