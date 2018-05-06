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У Львові на маршрути не виїхали понад 200 автобусів

Юлія Шпак

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Сьогодні, 5 травня, в період з 09:13 до 09:52 у Львові виїхав 271 автобус. Про це у Facebook повідомляє ГО «За якісний транспорт».

 

Маршрути на яких відсутні автобуси: 2а, 4а, 7, 12, 27, 30, 35 38, 39, 48, 49, 52, (експрес пл. Різні -АС «Західна»), 54.

Тролейбусні маршрути на яких відсутні транспортні засоби: 7.

Трамвайні маршрути на яких відсутні транспортні засоби: 11.

У вихідні дні на маршрутах має курсувати 507 автобусів (така кількість автобусів на вихідні була зафіксована у договорах до 31 грудня 2016 року).

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