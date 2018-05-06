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На Липинського «Фольксваген» врізався в маршрутку: є постраждала

Вероніка Рой

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Сьогодні, 6 травня, на вулиці Липинського автомобіль «Фольксваген» зіткнувся з маршруткою. Внаслідок аварії постраждала пасажирка автівки. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова» з посиланням на Патрульну поліцію у Львівській області.

 

Так, о 9:25 по вул.Липинського, 44, 42-річний водій керуючи автомобілем Volkswagen golf, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автобусом «Богдан», який курсує маршрутом №114.

Унаслідок ДТП 36-річна пасажирка автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження.

Фото: Гаряча лінія міста Львова

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