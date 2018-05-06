На Липинського «Фольксваген» врізався в маршрутку: є постраждала

Сьогодні, 6 травня, на вулиці Липинського автомобіль «Фольксваген» зіткнувся з маршруткою. Внаслідок аварії постраждала пасажирка автівки. Про це повідомляє «Гаряча лінія міста Львова» з посиланням на Патрульну поліцію у Львівській області.

Так, о 9:25 по вул.Липинського, 44, 42-річний водій керуючи автомобілем Volkswagen golf, не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого зіткнувся з автобусом «Богдан», який курсує маршрутом №114.

Унаслідок ДТП 36-річна пасажирка автомобіля Volkswagen отримала тілесні ушкодження.

Фото: Гаряча лінія міста Львова