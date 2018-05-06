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«Карпати» на виїзді розписали нічию з «Чорноморцем»

Юлія Шпак

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В 30 турі УПЛ «Карпати» зіграли внічию з «Чорноморцем», пише Главком.

 

«Чорноморець» активніше розпочав матч, але пропустив швидкий гол. Гуцуляк змістився з лівого флангу і відпасував на Шведа, а той проскочив повз Смірнова та влучно пробив у дальній кут.

Повівши в рахунку, «Карпати» взяли гру під свій контроль, однак наприкінці першої половини зустрічі вже господарі мали декілька дуже хороших шансів забити. Татарков і Гладкий їх не використали.

По перерві протягом 15 хвилин значно гостріше атакували львів’яни, після чого «Чорноморець» величезними силами пішов уперед. Моменти та напівмоменти з гри «моряки» не реалізували, а от зі штрафного відігралися. Ковалець навісив на дальню стійку, звідки Гладкий перевів на Смірнова, а захисник проштовхнув м’яч у сітку.

До фінального свистка команди діяли на зустрічних курсах, але вирвати перемогу нікому не вдалося. «Чорноморець» набрав 26 очок і відірвався від останнього місця на 3 пункти. «Карпати» з 33 балами перебувають на відстані 3 пунктів від зони перехідних матчів.

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