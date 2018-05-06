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Букмекери заявили, що Melovin увійшов в ТОП-5 фаворитів півфіналу Євробачення

Юлія Шпак

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Україна на четвертому місці на вихід у фінал Євробачення за версією букмекерів. Про це повідомляє сайт пісенного конкурсу, передає Укрінформ.

 

За версією букмекерів, у топ-5 учасників другого півфіналу, які з великою ймовірністю потраплять у фінал шоу з кінця: Молдова, Україна, Австралія, Швеція та Норвегія на першому місці.

До десятки також увійшли Нідерланди, Польща, Данія, Угорщина та Латвія.

63-й пісенний конкурс Євробачення проходить у столиці Португалії – Лісабоні. Два півфінали і гранд-фінал відбудуться 8, 10 та 12 травня відповідно.

Україну на пісенному конкурсі представляє Melovin з піснею Under the Ladder. Він вийде на сцену останнім, під номером 18, у другому півфіналі.

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