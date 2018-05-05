Завтра у трьох храмах Львова – престольний празник. Розклад богослужінь

Християни східного обряду 6 травня вшановують пам’ять св. Юрія. Це свято відзначають три храми Львова відзначають: Архикатедральний собор св. Юра УГКЦ, Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ, а також храм Великомученика Георгія Побідоносця УПЦ КП. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

Св. Юрій (Юрій-Змієборець, Святий Георгій, Георгій Переможець) — святий, мученик і воїн, жив на рубежі ІІІ-IV ст. Походив з християнської сім’ї. Після смерті матері отримав багатий спадок, який роздав бідним. У період переслідування християн імператором Діоклетіаном св.Юрій не зрікся своєї віри, за що, після довгих катувань, був убитий. Св. Юрій вшановується як переможець зла і в іконографії часто зображується як вершник, що вражає списом дракона (останній символізує ідолопоклонство).

РОЗКЛАДИ СВЯТКОВИХ БОГОСЛУЖІНЬ

УГКЦ

Архикатедральний Собор святого великомученика Юра (площа св. Юра, 5)

Адміністратор: о. Роман Кравчик

Святкове богослужіння розпочнеться о 11.00 год. Очолить Архиєрейську Літургію Високопреосвященний владика Ігор (Возьняк), Архиєпископ і Митрополит Львівський

УПЦ

Свято-Георгіївський кафедральний храм (вул. Короленка, 3)

Настоятель: Архиєпископ архиєпископ Львівський і Галицький Філарет (Кучеров)

Святкове богослужіння розпочнеться о 10.00 год., його Архиєпископ архиєпископ Львівський і Галицький Філарет

УПЦ КП

Храм Великомученика Георгія Побідоносця (вул. Чернівецька, 4)

Настоятель: о. Стефан Сороківський

Святкове богослужіння розпочнеться о 9.30 год.