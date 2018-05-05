Як вберегти свій велосипед від крадіжки: поради поліцейських

Велосипед, як вид транспорту, у Львові із року в рік стає усе популярнішим. Проте, якщо у країнах Західної Європи цей транспортний засіб можна залишити навіть посеред вулиці і за кілька годин знайти його на тому ж місці, у нас ситуація інша. У прес-службі Нацполіції Львівщини дали кілька порад, які допоможуть уберегти ваш велосипед від крадіжки.

Купивши велосипед, збережіть документи на нього, а також сфотографуйте номер його рами. На випадок, якщо хтось таки вкраде ваш велосипед – документи та фото рами стануть доказом того, що саме ви, а не злодій, чи покупець краденого велосипеда є справжнім власником. Окрім того, документи – запорука того, що ваш ровер, особливо, якщо ви купуєте його уже вживаним – не є краденим. Адже, купуючи велосипед у невідомих людей без документів, ви можете стати співучасником злочину, за що передбачена відповідальність. А якщо знайдеться справжній власник ровера – ви його позбудетесь і цього ніхто вам не компенсує.

Не залишайте велосипед без нагляду, навіть ненадовго. Якщо залишаєте ровер навіть на кілька хвилин – обов’язково закріпіть його на надійний ланцюг або замок.

Особливо прискіпливо слід поставитися до надійності замка. Серед велосипедистів існує неофіційне правило «десяти відсотків» – замок вважається більш-менш надійним для певного велосипеда, якщо його вартість становить принаймні 10% від ціни ровера. Адже, чим дорожчий ваш транспорт, тим більше злодії будуть зацікавлені у тому, щоби його вкрасти. Відтак, і ціна замка повинна бути вищою. Якщо ж говорити про види замків та їх надійність, то найменш надійними вважаються троси (навіть якщо візуально їх діаметр є досить великим).

Можна обладнати велосипед велосигналізацією, а якщо це аж надто дороге задоволення, то намагайтесь принаймні залишати велосипед у зоні дії камер відеоспостереження.

Не залишайте на велосипеді вартісне навісне обладнання (велокомп’ютер, фари і т.д.). Ці речі коштують недешево і теж є приманкою для злодіїв.

А якщо вже так трапилось, що ваш велосипед вкрали, то панікувати не варто. Зателефонуйте на 102 і повідомте про місце крадіжки, особливі прикмети велосипеда та інші обставини скоєння злочину. Також постарайтесь розшукати очевидців злочину, запишіть їх контакти. Також можете розмістити інформацію про велосипед в мережі Інтернет на відповідних форумах (бажано зі світлинами). Якщо Вам вдалось знайти свій велосипед, то не забирайте його у злодія особисто – краще зверніться до правоохоронців.