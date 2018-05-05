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«Він нам не цар»: на мітингах проти Путіна затримали вже 350 осіб по всій Росії

Юлія Шпак

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На акціях «Він нам не цар» в різних містах Росії затримали більше 350 осіб. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням портал ОВД-Инфо.

 

«За даними на 15:00, найбільше затриманих у Челябінську (97 осіб). Крім того: в Якутську – 75 осіб, за останніми даними, усіх вже відпущено; у Москві вже затримано 52 людини; у Красноярську – 45 осіб; у Новокузнецьку – 26; у Калузі – 21; у Самарі – 15; у Барнаулі – 10; у Пензі – 7; у Кемерово – 2; у Петербурзі – 2; у Єкатеринбурзі – 1; у Томську – 1», – зазначається в повідомленні.

Жорсткі затримання були в Москві. Козаки били протестувальників нагайками, внаслідок чого між деякими козаками і прибічниками політика Олексія Навального зав’язалася бійка. Самого Навального було затримано. Прокремлівські провокатори величезною георгіївською стрічкою обв’язали пам’ятник Пушкіну.

У Петербурзі Росгвардія перекрила вихід з Невского на площу Повстання. Деякі демонстранти спробували споруджувати барикади.

У Саратові вже після закінчення акції співробітники поліції затримали маленького хлопчика. Декілька правоохоронців підійшли до дитини, посадили його в машину і повезли в невідомому напрямі. В ході затримання хлопчик кричав поліцейським «Ганьба!».

Акції «Він нам не цар», приурочені до інавгурації президента Володимира Путіна 7 травня, проходять в суботу, 5 травня, проходять по всій Росії. У Москві і Санкт-Петербурзі вони не погоджені.

Фото: Gazeta.ua

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