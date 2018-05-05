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«Укрзалізниця» хоче обладнати пасажирські потяги відеоспостереженням

Юлія Шпак

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Пасажирська компанія (філія ПАТ «Укрзалізниця») вирішила купити 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах. Відповідний тендер розміщений на порталі ProZorro, заявки для участі в ньому приймаються до 18:00 години 18 травня. Про це повідомляє ЦТС.

 

Кожен комплект повинен складатися з трьох відеокамер і монітора. Поставка обладнання повинна відбутися до кінця поточного року. Очікувана вартість закупівлі вказана на рівні 7,5 млн гривень з ПДВ.

Аукціон з тендером планують провести 25 червня.

Відповідно до тендерної документації, відеореєстратор системи відеоспостереження повинен бути здатний приймати сигнал у здатності як мінімум Full HD (1080 пікселів по висоті) і з частотою – 25 кадрів в секунду. Безперервний час роботи – не менше 360 годин. При цьому сама відеокамера комплекту поставки повинна знімати з роздільною здатністю 720 пікселів по висоті та мати захист від вібрації.

Кожен комплект повинен бути забезпечений 7-дюймовим TFT-монітором, двома жорсткими дисками ємністю від 1 Тб зі швидкістю роботи 6 Гб/с.

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