Прикордонникам Львівщини подарували дев’ять цуценят німецької вівчарки

Дев’ятеро цуценят породи німецької вівчарки подарували Кінологічному навчальному центру Держприкордонслужби на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Чотирилапе поповнення прикордонники-кінологи отримали з нагоди професійного свята, яке з цього року відзначається 30 квітня.

«Цуценята віком від трьох місяців протягом кількох тижнів звикатимуть до нових умов у центрі. Згодом кінологи вивчатимуть їхні можливості та розпочнуть дресирування, щоб виховати надійних помічників для захисту державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Майбутніх службових собак Кінологічному навчальному центру передало керівництво Львівщини та правоохоронних структур області.

Фото: ДПСУ