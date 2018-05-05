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Прикордонникам Львівщини подарували дев’ять цуценят німецької вівчарки

Юлія Шпак

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Дев’ятеро цуценят породи німецької вівчарки подарували Кінологічному навчальному центру Держприкордонслужби на Львівщині. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

 

Чотирилапе поповнення прикордонники-кінологи отримали з нагоди професійного свята, яке з цього року відзначається 30 квітня.

«Цуценята віком від трьох місяців протягом кількох тижнів звикатимуть до нових умов у центрі. Згодом кінологи вивчатимуть їхні можливості та розпочнуть дресирування, щоб виховати надійних помічників для захисту державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Майбутніх службових собак Кінологічному навчальному центру передало керівництво Львівщини та правоохоронних структур області.

Фото: ДПСУ

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