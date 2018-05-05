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Підрядника змусили переробити дорогу на Львівщині, яку ремонтували два роки тому

Юлія Шпак

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В межах гарантійних зобов’язань підрядна організація усуває недоліки ремонту дороги загального користування С141220 Зимна Вода – станція Зимна Вода. Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Львівській області.

 

У відомстві зазначають, що в соціальних мережах з’явилось повідомлення щодо недоліків ремонту дороги загального користування С141220 Зимна Вода – станція Зимна Вода, проведеного у 2016році.

Також зазначається, що підрядна організація, яка проводила поточний середній ремонт, вже приступила до роботи в межах гарантійних зобов’язань за власні кошти.

Фото: Служба автомобільних доріг

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