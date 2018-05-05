Минулої доби на Донбасі поранили трьох українських захисників

Упродовж минулої доби, 4 травня, ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишалася напруженою. Під час бойових дій трьох наших військовослужбовців поранено. Поранені евакуйовані до госпіталю й їхньому життю загроз немає. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил.

Російсько-терористичні війська в порушення норм Міжнародного гуманітарного права надвечір, близько 20-ї години знову обстріляли артилерією житлові будинки населеного пункту Зайцеве. Снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. До Зайцевого направлено рятувальників та відновлювальні бригади.

Бойові дії минулої доби тривали на окремих ділянках по всій лінії зіткнення. В районах населених пунктів Сокільники, Майорськ, Авдіївка, Новгородське, Старогнатівка, противник 5 разів застосовував заборонене озброєння. Активна оборона підрозділів об’єднаних сил завадила реалізації планів ворога, який зазнавав втрат.

За даними розвідки, російсько-терористичні війська за минулу добу втратили 3 чоловіка загиблими та 3 поранених.