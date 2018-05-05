Львів’ян попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку

По території Львівської області з 6 до 7 травня збережеться надзвичайна пожежна небезпека (5-й клас). Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Відтак, львів’ян закликаю бути обережними та суворо дотримуватися правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях!

Варто зазначити, що з початку року у Львові зафіксували 25 пожеж сухої рослинності та 3 пожежі на торфовищах. Мешканців Львова вкотре застерігають, що спалювання сухої трави і листя загрожує виникненням масштабних пожеж в лісах і населених пунктах. Пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!