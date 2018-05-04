Яценюк радить Порошенку очолити процес комплексних змін Конституції

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк окреслив два шляхи реалізації конституційних змін в Україні: перший – приведення чинного законодавства у відповідність до чинної Конституції; другий – президенту очолити цей процес публічно і політично взяти на себе лідерство. Про це Арсеній Яценюк сказав у в інтерв’ю журналу «Фокус».

«Революції відбувалися через недосконалість системи державної влади, через тяжіння до авторитаризму, узурпації і через несправедливість. Так було в 2004 році, так було в 2014 році. Може, цього разу без революції Конституцію поміняємо, наведемо порядок в системі державного управління?», – зауважив Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на питання про механізми реалізації конституційних змін, Арсеній Яценюк підкреслив, що перший варіант – це приведення чинного законодавства України у відповідність до чинної Конституції.

«У нас підготовлені зміни до двох кодексів та 45 законів. Є рішення Конституційного Суду, де чітко передбачено, що повноваження президента виписані виключно в рамках статті 106 Основного Закону. Також є проект закону про президента України з прописаним порядком імпічменту. Реєструємо їх, 226 депутатів голосують «за», президент підписує – це і буде перший крок», – пояснив він.

«Але є другий варіант, найбільш правильний. Я раджу Президентові Порошенку очолити процес комплексних змін Конституції. Це треба робити до завершення поточної сесії», – сказав лідер «Народного фронту».

Мета цих змін, за його словами, щоб люди чітко знали, хто за що в країні відповідає, «і що буває, якщо людина не виконує свої конституційні повноваження»: «Якщо це президент – то є механізм імпічменту. Якщо це уряд – то механізм відставки. Якщо це парламент – то механізм дострокових виборів. Жодна політична фігура не має права отримати повну монополію на владу в країні. Тому що кожна монополія завершувалася в Україні революцією».

Водночас колишній прем’єр-міністр переконаний, що не може від однієї людини залежати доля цілої держави… Новий президент повинен бути підзвітний народу і інститутам, обраним народом: «Щоб новий глава держави не тяжів до авторитаризму, а виконував виключно те, для чого його обрали, щоб добре розумів, що порушення закону і Конституції закінчується імпічментом. Щоб усвідомлював: парламент – це не підрозділ Адміністрації Президента, а Кабінет Міністрів – не її господарське управління. І що слово і рішення президента має величезну вагу».

«У чинній Конституції є юридичний недолік. Вона була зґвалтована рішенням Конституційного Суду імені Януковича. Прецедент уже був. До влади може прийти авторитарний президент і сказати: тепер у нас – президентська республіка, я буду царем», – підкреслив лідер «Народного фронту».

За словами А. Яценюка, він також виступає проти парламентської республіки: «Виступаю за те, щоб в країні був президент України як глава держави, гарант української Конституції і національний арбітр, обраний на прямих національних виборах. Але цей президент повинен мати чітку сферу відповідальності. В першу чергу це відповідь на сьогоднішній виклик Україні – національна безпека, оборона і відновлення територіальної цілісності держави. Тобто армія, зовнішня політика і сили безпеки. Все».

Він підкреслив, що «глава держави не повинен займатися держкомпаніями, енергетикою, антимонопольним законодавством тощо»: «Тому що тоді виникає питання: а навіщо уряд?».

У той же час, на його думку президент повинен виступати арбітром: «Главі держави необхідні повноваження щодо внесення резолюції про недовіру Кабінету Міністрів на конституційних підставах. Також – повноваження щодо розпуску парламенту, але теж виключно на конституційних підставах, а не з політичною мотивацією. До того ж у президента має бути право вето на ті закони, які не відповідають Конституції та законодавчим актам. І повна незалежність судів».

Відповідаючи на запитання стосовно умов для того, щоб Кабмін пішов раніше, лідер «Народного фронту» наголосив: «Я не бачу таких умов і підстав. І я буду захищати уряд від брудної політичної боротьби і політичних нападок, не дам можливості повторити з цим урядом те, що робили зі мною».

«Це нонсенс, коли фракція БПП – єдина фракція в парламенті, яка заявляє про необхідність звіту уряду. А уряд, до речі, сформовано Блоком Петра Порошенка. Це повторення класичного сценарію дворічної давності. Тоді все розвивалося один в один: давайте отримаємо звіт, а потім будемо збирати голоси за відставку уряду», – сказав Арсеній Яценюк.

Лідер «Народного фронту» також повідомив, що з цього приводу у нього з президентом «була дуже відверта розмова»: «Я сказав: «Розхитування політичної ситуації спричинить розхитування економіки. Сконцентруйтеся тільки на вашій президентської кампанії, якщо хочете йти в президенти. Дайте можливість уряду працювати, в тому числі і для забезпечення ваших шансів на перемогу».