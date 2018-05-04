Україна повинна отримати чіткий план дій щодо членства в НАТО, – Яценюк

Україна повинна отримати чіткий план дій щодо членства в НАТО і часові рамки виконання. Про це лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк сказав у в інтерв’ю журналу «Фокус».

«Нам кажуть, що двері в НАТО відкриті. Нам, схоже, потрібно купити пристрій геолокації, щоб зрозуміти, де ж ці двері знаходяться», – сказав Арсеній Яценюк.

Відповідаючи на питання про ідею проведення референдуму щодо НАТО, він зазначив: «Ми проводили референдум про безвізовий режим в Україні? Ні. Європа чітко заявила, що дасть безвізовий режим, вказавши 144 пункти умов, які ми виконали».

«Тут має бути так само. Мовляв, ми вам гарантуємо членство в НАТО. Ось план дій щодо членства в Альянсі, ось, наприклад, 285 пунктів, ось часові рамки – виконуйте. Вийде – будете членами НАТО», – сказав він.

У той же час, наголосив, що до моменту членства в НАТО необхідне реальне озброєння України, підтримка ЗСУ: «А для того, щоб у нас були гроші на підтримку ЗСУ, – бажано «Північний потік» з росіянами не будувати. Тому що він по своїй суті – це теж російська військова операція. Це мінус $3 млрд для України щороку, які вона втратить через скорочення обсягів транзиту газу… Атака на континентальну Україну, атака на ГТС – це атака в тому числі і на енергетичну безпеку Європи і США», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Щодо ідеї введення миротворчої місії на Донбасі він сказав: «Ідея звучить добре, але диявол у деталях. Головне – це мандат миротворчої місії. Треба розуміти, ця миротворча місія буде направлена на заморожування конфлікту і легалізацію російської присутності через псевдовибори, через псевдоміліцію, через псевдосуди і через псевдоспеціальний статус Донбасу? Або ж її ключова мета – виведення російських збройних формувань з території України, відновлення кордону між Україною і Росією, а також повернення української державної влади на тимчасово окуповані території».

«Росія поставить пастку під час голосування за резолюцію Радбезу ООН щодо миротворців. І стане просувати в мандат миротворчої місії свою інтерпретацію Мінських угод, спрямовану на легалізацію російського анклаву на українській території, тільки вже під егідою миротворців і за рішенням Ради Безпеки ООН. Цього не можна допустити», – наголосив Арсеній Яценюк.

«Весь Захід повинен однаково з Україною бачити шлях відновлення територіальної цілісності нашої країни. Він написаний не в Мінську, а в законі про відновлення територіальної цілісності», – сказав він.

А. Яценюк також підкреслив, що для відновлення Донбасу будуть потрібні десятки мільярдів доларів: «В даному питанні роль і відповідальність сильних світу цього – відновити ці території. І Росія повинна за все це заплатити».

Відповідаючи на питання про можливість проведення виборів на території ОРДЛО, Арсеній Яценюк підкреслив: «Якщо мова йде про місцеві вибори, то, звичайно, ці вибори повинні бути проведені. Але на умовах доступу всіх партій, ЗМІ, при політичній конкуренції і за українськими законами».

«Що ж стосується парламентських і президентських виборів, то я не бачу перспективи для участі населення цих територій у голосуванні в 2019 році», – сказав лідер «Народного фронту».