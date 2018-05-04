У Львові створять комікс про пластикові вінка і кольорові фасади в історичній частині міста

Львів’ян просять фотографувати засклені балкони, прибудови та строкаті фасади в історичній частині міста. Фотографії ляжуть в основу серії коміксів, які будуть презентовані в рамках Майстерні Міста. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі мерії Львова.

До 14 травня Музей Міста приймає фотографії львівських історичних будинків, в яких мешканці самовільно замінили вікно чи вхідні двері, утеплили будинок, засклили балкон, пофарбували фасад у яскраві кольори, зробили прибудову тощо. Фото можна також доповнити коментарями та описами. Зібрані матеріали стануть основою для створення серії коміксів від Оксани Васьків, які будуть презентовані в рамках Майстерні Міста 4−10 червня в приміщенні Музею Міста (підземелля Ратуші).

Відкриття виставки 4 червня, о 18.30 год. .

Фото можна надсилати на пошту музею mumilviv@gmail.com

Контакти: Музей Міста, пл. Ринок, 1 (підземелля Ратуші, вхід з боку фонтану зі скульптурою Нептуна) 093−1 080 332 Тетяна Бей, 093−7 060 688 Олександра Провозін.