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Цього року не вручатимуть Нобелівську премію з літератури

Омелян Шевчук

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Нобелівську премію з літератури не вручатимуть цього року через звинувачення у секс-домаганнях та інші проблеми в рядах Шведської академії, яка обирає переможця. Про це пише УПЖ із посиланням на  Bloomberg.

 

За словами Академії, премію вручать у 2019 році. Таке рішення ухвалили в Стокгольмі на основі того, що Академія не змогла вибрати переможця після ряду звинувачень про сексуальні домагання та скандалів щодо фінансових злочинів.

Цю престижну нагороду вперше не вручать з часів війни 1943 року.

Як пише ВВС, у центрі скандалу – французький фотограф Жан-Клод Арно.

Саме його звинувачували у сексуальних домаганнях.

Він є чоловіком шведської поетеси Катарини Фростенсон, яка є членом Академії з 1992 року.

У листопаді 2017 року 18 жінок звинуватили Арно в домаганнях.

Деякі епізоди нібито відбувалися у приміщеннях Академії. Сам фотограф усе заперечує.

Це призвело до ряду гучних відставок: своїх посад позбулася секретар Шведської академії Сара Даніус.

Технічно члени Шведської академії не можуть позбутися своїх посад, бо вони пожиттєві. Але вони можуть припинити брати участь у заходах Академії.

Напередодні король Швеції Карл XVI Густав заявив, що хоче змінити це правило.

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