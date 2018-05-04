Піщана буря в Індії забрала життя щонайменше 125 осіб

На півночі Індії вирують сильні піщані бурі, які забрали життя вже щонайменше 125 осіб. Як повідомляє AFP, потужний вітер зі швидкістю 130 кілометрів на годину пронісся індійськими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан і Пенджаб, зносячи будівлі та дерева.
Щонайменше 111 людей загинули, бо їх завалило в домівках.
Ще 14 осіб загинули у штаті Андра-Прадеш, який закидало блискавками під час грози.
Кількість загиблих, як передбачають, може зрости.
Штати Уттар-Прадеш і Раджастхан постраждали найбільше і залишилися без електропостачання.
Речник у справах надзвичайних ситуацій у штаті Уттар-Прадеш сказав, що це найсильніша буря за останні 20 років.
Влада оголосила надзвичайний стан.
Через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі.
Індійський метеорологічний департамент прогнозує ще більше штормів.
Омелян Шевчук