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Піщана буря в Індії забрала життя щонайменше 125 осіб

Омелян Шевчук

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На півночі Індії вирують сильні піщані бурі, які забрали життя вже щонайменше 125 осіб. Як повідомляє AFP, потужний вітер зі швидкістю 130 кілометрів на годину пронісся індійськими штатами Уттар-Прадеш, Раджастхан і Пенджаб, зносячи будівлі та дерева.

 

Щонайменше 111 людей загинули, бо їх завалило в домівках.

Ще 14 осіб загинули у штаті Андра-Прадеш, який закидало блискавками під час грози.

Кількість загиблих, як передбачають, може зрости.

Штати Уттар-Прадеш і Раджастхан постраждали найбільше і залишилися без електропостачання.

Речник у справах надзвичайних ситуацій у штаті Уттар-Прадеш сказав, що це найсильніша буря за останні 20 років.

Влада оголосила надзвичайний стан.

Через негоду було скасовано десятки рейсів у міжнародних аеропортах, включаючи Делі.

Індійський метеорологічний департамент прогнозує ще більше штормів.

Українська правда

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