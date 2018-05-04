На фасаді Франкового університету завтра влаштують феєричне 3D-шоу

Завтра, 5 травня, о 22.00 на фасаді ЛНУ ім. І.Франка у Львові продемонструють світлове шоу – 3D-мапінг. Про це повідомляють організатори дійства.

«Запрошуємо на світлове шоу – 3D-мапінг на фасаді Франкового університету до Дня міста Львова», – мовиться у повідомленні.

Отож, львів’ян кличуть на площу перед Франковим університетом, початок шоу відбудеться о 22.00

Нагадаємо, сьогодні у Львові розпочалося святкування Дня міста, яке триватиме протягом трьох днів. Повну програму заходів можна оглянути тут.