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У Львові на будівництві на чоловіка впав щит

Юлія Шпак

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У Львові на будівництві по вулиці Зеленій на чоловіка впав щит. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

«По вул. Зеленій, 206 на будівництві компанії «Авалон» на чоловіка віком 27 років впав щит. Постраждалий госпіталізований, стан важкий», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР,  подія сталася о 14.46 год.  під час проведення робіт на будівництві житлового будинку.

Постраждалого у важкому стані було госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійна рана потиличної ділянки, лівої вушної раковини, закритий перелом ребр зліва, гемопневмоторакс.

Обставини події встановлюються.

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