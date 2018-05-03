У Львові на будівництві на чоловіка впав щит

У Львові на будівництві по вулиці Зеленій на чоловіка впав щит. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
«По вул. Зеленій, 206 на будівництві компанії «Авалон» на чоловіка віком 27 років впав щит. Постраждалий госпіталізований, стан важкий», – йдеться у повідомленні.
Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, подія сталася о 14.46 год. під час проведення робіт на будівництві житлового будинку.
Постраждалого у важкому стані було госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, забійна рана потиличної ділянки, лівої вушної раковини, закритий перелом ребр зліва, гемопневмоторакс.
Обставини події встановлюються.
Юлія Шпак