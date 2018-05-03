У Львові бус врізався в автомобіль патрульних: постраждали троє людей

Сьогодні на вулиці Городоцькій, 242 зіткнулись автомобіль патрульних та бус. Внаслідок ДТП постраждали троє людей. Про це повідомили речниця Патрульної поліції у Львівській області Катерина Рибій.

«Патрульні під час оформлення адмінматеріалу про порушення правил дорожнього отримали виклик про те, що на Левандівському мості двоє невідомих осіб вбивають іншого чоловіка. Патрульні швидко відреагували. Сіли в патрульний автомобіль, увімкнули проблискові маячки синього та червоного кольорів, сирени і почали розвертатися. Бус який їхав у крайній лівій смузі здійснив зіткнення з патрульним автомобілем. Патрульний автомобіль не перетнув суцільних смуг», – зазначила вона.

Речниця Патрульної поліції у Львівській області додала, що внаслідок автопригоди до лікарні потрапили троє людей – двоє з буса та одного патрульного поліцейського. Наразі на місці працюють слідчі.

Фото: Юрія Куцопея