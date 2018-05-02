ЄС запроваджує зміну правил безвізовго режиму

Євросоюз змінює систему контролю на своїх кордонах: громадяни «безвізових країн» для поїздки до ЄС будуть зобов’язані проходити платну «авторизацію» – передавати до ЄС свої дані, пише Європейська правда.

Зміна правил безвізовго режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей (ETIAS) – робота над законопроектом з цього приводу ведеться вже давно і от зараз нарешті вийшла на фінішну пряму.

За цим проектом, обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро, дозвіл на в’їзд діятиме три роки (не потрібно подавати заявку та платити збір перед кожною поїздкою). Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору у 7 євро.

Систему планують запустити з 2021 року, та й то лише частково, тільки в аеропортах та морських портах. Причому в перші роки її роботи можна буде в’їжджати до ЄС без авторизації – автомобілем, автобусом або потягом.

Лише за три роки обов’язкова реєстрація запрацює також для тих українців, хто їде в Польщу та до інших держав-сусідів «по землі».