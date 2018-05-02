Якої погоди львів’янам чекати у травні?

У травні з небезпечних явищ погоди можлива активна грозова діяльність, зливи, град та шквали. Швидке зростання температури повітря, при відсутності опадів, сприяє збереженню високого рівня пожежної небезпеки. Хоча в нічні та ранкові години на поверхні ґрунту, а місцями і в повітрі можливі заморозки. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Очікувана середня місячна температура повітря на рівнині 15,6º тепла, в горах 13º тепла. Очікувана кількість опадів на рівнині 83 мм, в Карпатах 109 мм.

Абсолютний максимум температури повітря становить 29 — 32° тепла. Абсолютний мінімум температури повітря 2 — 8° морозу.

За даними АМСЦ Львів, впродовж 10 років (2008 — 2017 рр.) середня місячна температура повітря змінювалась від 13,1° тепла до 15,6° тепла. Місячні суми опадів коливались від 43,1 до 217,4 мм.

Найхолоднішим був травень 2009 та 2015 рр. з середньою місячною температурою 13,1º тепла, а найтеплішим — травень 2013 р. — 15,6º тепла, при нормі 13,8° тепла.

Найсухішим був травень 2011 р. з місячною кількістю опадів 43,1 мм (48% від норми), і аномально вологим — травень 2010 р. — 217,4 мм (244% від норми), при нормі 89 мм.