У Львові відзначатимуть Міжнародний день легеневої гіпертензії

Впродовж двох днів, 4 та 5 травня, у Львові відзначать Міжнародний день легеневої гіпертензії. 4 травня проведуть захід для хворих на легеневу гіпертензію та членів їх сімей, а 5 травня відбудуться «Ігри навиворіт» за участі пацієнтів, їх родин, а також гостей заходу. Про це повідомляє прес-служба ЛМР з посиланням на БФ «Сестри Даліли».

Так, 4 травня з 11.00 до 16.00 год. БФ «Сестри Даліли», ГО «Асоціація Рідкісного Захворювання України — Легенева Гіпертензія», Асоціація Легеневої Гіпертензії Норвегії спільно з Інститутом Розвитку Сім’ї та Дитини, у Дитячому центрі здоров’я ім. Анни Мазуренко проведуть захід для хворих на легеневу гіпертензію та членів їх сімей.

«До Львова на захід з’їдуться пацієнти з легеневою гіпертензією та члени їх сімей із різних районів Львівської області та інших регіонів України. Учасники заходу разом із лікарем-дієтологом Мар’яною Стегніцькою обговорять важливість правильного та здорового харчування при легеневій гіпертензії; з норвезьким реабілітологом Одд Ерлінгом Борстадом та фітнес-тренером Тетяною Смірновою на практиці спробують допустимі, безпечні та необхідні фізичні вправи. На пацієнтів також чекає сеанс групової психотерапії з психотерапевтом Романом Андрієвським. Слід зазначити, що таке тристороннє комплексне поєднання, як правильне харчування, допустимі фізичні навантаження та здоровий емоційний стан, є додатковими ліками для хворих на легеневу гіпертензію. В Норвегії пацієнти щороку проходять таку реабілітаційну програму. В Україні ж аналогів поки не існує», — повідомили у БФ «Сестри Даліли».

Також 5 травня з 11.00 до 13.00 год. на стадіоні СЗШ № 46 відбудуться «Ігри навиворіт» за участі пацієнтів, їх родин, а також гостей заходу. «Усі ігри відбуватимуться навпаки та учасники будуть поділені на команди. Мета ігор — змусити лікаря замислитись одразу на початку, коли до нього приходить пацієнт із симптомами астми, анемії, пневмонії та ін., що це може бути легенева гіпертензія. Ми закликаємо замислитись і подумати з кінця «А може це легенева гіпертензія?», — повідомили у БФ «Сестри Даліли».

Почесні гості заходу: представник Посольства Норвегії в Україні; керівник Норвезької Асоціації Легеневої Гіпертензії, член Правління Європейської Асоціації Легеневої Гіпертензії Холл Скара.

Контактна особа — Андрій Гулей, тел. 976 938 796.