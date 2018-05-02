Помер легенда львівської журналістики Андрій Квятковський

Помер легенда львівської журналістики, один із засновників Товариства Лева і Української галицької партії, редактор «Поступу» і «Збруча» – Андрій Квятковський. Про це повідомляє видання Zbruch.

У виданні зазначають, що у журналіста стався інсульт, а через 10 днів він повторився.

Довідка

Андрій Софронович Квятковський народився 23 лютого 1957 року. Закінчив Поліграфічний інститут. При першій нагоді кинувся в громадську, тоді за фактом антирадянську діяльність. Фактично ініціював першу масову акцію майбутнього Товариства Лева — відновлення могил на Личакові. Відновлення пам’яті. Цим займався практично ціле життя: в самвидавчому «Поступі», потім у «Пост-Поступі», потім – фрагментами в Києві (СТБ, 5 канал, вікіпедія etc.), далі — в щоденному «Поступі» і до останнього — на Zbruči.

Фото: Zbruch