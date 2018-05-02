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Наразі нема можливості підняти українцям мінімальну зарплату, - Гройсман

Дарина Смеречанська

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Прем’єр-міністр Володимир Гройсман каже, що наразі в Україні нема можливості підняти мінімальну зарплату. Про це передає «Інтерфакс-Україна».

 

Як він наголосив, різке підняття мінімалки з січня 2017 року стало «системним кроком, який відкрив ще одну можливість, а саме розморозити в цілому заробітні плати»

«Можна сказати, що ми розпочали повертати борги працюючим українцям, тому що їх праця довгий час була недооціненою. Мінімальна заробітна плата підштовхнула середню зарплату. Я вважаю, що в цьому році середня заробітна плата вже може бути близько 10 тис. грн», – зазначив Гройсман.

Водночас він наголосив, що наразі нема можливості прийняти рішення про підвищення мінімальної зарплати.

«Мінімалка залежить від розвитку національної економіки, вона має бути посильною для роботодавців. Окрім того, вона тягне за собою і бюджетні витрати. Це все має бути збалансованим. 3,2 тис. – це був наш чіткий розрахунок. Тому будемо йти далі. І як економіка буде реагувати, так ми і будемо рухатися далі. Я – за те, щоб мінімальна заробітна плата зростала, я – за те, щоб галузеві зарплати зростали. Сподіваюся на те, що ми зможемо це робити далі, але зараз можливості для такого рішення немає», – сказав прем’єр.

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