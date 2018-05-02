На Львівщині з’явиться своя Долина нарцисів

Проводячи благоустрій території Крушельницького лісництва працівники висадили навколо штучно створеної водойми нарциси (трубчастий та поетичний). В майбутньому працівники лісництва планують відтворити «Долину Нарцисів» на території розсадника для розведення та збереження цих видів рослин. Про це повідомляє skole-today.com.

Нарциси – одні з найвідоміших, поширених і , навіть можна сказати, легендарних квітів. Саме з нарцисом, а точніше, з походженням його назви, пов’язаний дуже красивий давньогрецький міф про самозакоханого юнака. Прекрасні квіти нарциса є дуже поширеною прикрасою наших ділянок.

Нарциси у групових насадженнях мають дуже живописний вигляд, адже щільні ряди цих рослин під час цвітіння представляють найкрасивіше видовище.

Нарцис дуже ніжний і гарний, має сильний аромат і розпускається одним з перших, радуючи нас своїми ніжними світлими квітками вже в березні-квітні. Голівка нарциса завжди небагато схилена набік, і коли він росте на березі струмка або озера, створюється враження, що він любується своїм відбиттям.

У природі галявини дикорослих нарцисів охороняються Законом, а саме «Долина Нарцисів», адже нарцис вузьколистий (це підвид нарциса поетичного) занесено до Червоної книги України.