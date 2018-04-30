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Олексій Кошель: «Вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанією за всю історію проведення виборів ОТГ»

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Глава Комітету виборців України Олексій Кошель про те, що вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Основні висновки за підсумками виборів 29 квітня:

  1. Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили “рекорд” як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців.

До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів. І це при тому, що вибори відбувалися лише в 40 ОТГ.

Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів – політичні партії «Батьківщина», Аграрна партія і Наш край. Кілька фактів підкупу – у Радикальної партії. По одному – в БПП і Самопомочі.

  1. Оприлюднені фото та відеоматеріали про «сітки», схеми і конкретні факти купівлі голосів дають підстави прогнозувати не менше 10 результативних кримінальних справ. Втім, за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку. Саме безкарність дозволила політикам перетворити вибори на супермаркет із продажу голосів.
  2. Повний безлад в роботі низки виборчих комісій – проблема останніх виборчих кампаній. 8 виборчих дільниць відкрилися із серйозним запізненням, через що частина виборців не змогла проголосувати. Серед іншого – перешкоджання роботі спостерігачів, порушення таємниці голосування, конфліктні ситуації і навіть абсурдні рішення.
  3. Окремі держчиновники не полишають спроби втручатися у виборчий процес. Напередодні виборів РПЛ і Батьківщина заявили про тиск на їхніх кандидатів і спроби використання аднмінресурсу. Серед головних фігурантів заяв – голови Нововодолазької РДА Харківської області та заступник голови Дніпропетровської ОДА.
  4. Більшість «живих» і активних політичних партій традиційно проігнорували вибори. Загалом у кампанії приймали участь лише 27 із 356 офіційно зареєстрованих політичних сил. Серед партій, які відмовилися від участі у виборах, можна побачити і партії-лідери президентських та парламентських рейтингів.
  5. На виборах 29 квітня ми побачили спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019. Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР».

Фото: Facebook-сторінка Олексія Кошеля

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