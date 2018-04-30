Олексій Кошель: «Вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанією за всю історію проведення виборів ОТГ»

Глава Комітету виборців України Олексій Кошель про те, що вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Основні висновки за підсумками виборів 29 квітня:

Вибори 29 квітня 2018 р. стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 р. Політичні партії і кандидати встановили “рекорд” як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців.

До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів. І це при тому, що вибори відбувалися лише в 40 ОТГ.

Абсолютні рекордсмени по купівлі голосів – політичні партії «Батьківщина», Аграрна партія і Наш край. Кілька фактів підкупу – у Радикальної партії. По одному – в БПП і Самопомочі.

Оприлюднені фото та відеоматеріали про «сітки», схеми і конкретні факти купівлі голосів дають підстави прогнозувати не менше 10 результативних кримінальних справ. Втім, за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку. Саме безкарність дозволила політикам перетворити вибори на супермаркет із продажу голосів. Повний безлад в роботі низки виборчих комісій – проблема останніх виборчих кампаній. 8 виборчих дільниць відкрилися із серйозним запізненням, через що частина виборців не змогла проголосувати. Серед іншого – перешкоджання роботі спостерігачів, порушення таємниці голосування, конфліктні ситуації і навіть абсурдні рішення. Окремі держчиновники не полишають спроби втручатися у виборчий процес. Напередодні виборів РПЛ і Батьківщина заявили про тиск на їхніх кандидатів і спроби використання аднмінресурсу. Серед головних фігурантів заяв – голови Нововодолазької РДА Харківської області та заступник голови Дніпропетровської ОДА. Більшість «живих» і активних політичних партій традиційно проігнорували вибори. Загалом у кампанії приймали участь лише 27 із 356 офіційно зареєстрованих політичних сил. Серед партій, які відмовилися від участі у виборах, можна побачити і партії-лідери президентських та парламентських рейтингів. На виборах 29 квітня ми побачили спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019. Головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами. Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР».

Фото: Facebook-сторінка Олексія Кошеля