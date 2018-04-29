Від вибуху в Києві загинув журналіст

Від вибуху гранати у Дарницькому районі Києва в ніч на суботу загинув 45-річний журналіст Віталій Кукса. Про це повідомляє ТСН з посиланням на власні джерела.

Видання пише, що Кукса був мобілізований і служив у зоні АТО зв’язківцем, багато писав про війну і на військові теми, публікувався в багатьох українських виданнях. Також він працював начальником Управління по зв’язках з громадськістю та ЗМІ в Держспецзв’язку. Останнім часом офіційно був безробітним.

Джерела також повідомили ім’я потерпілого – це 24-річний Андрій Сіроштан. Офіційного місця роботи не має. Саме він, за даними джерел, перебував за кермом.

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Також джерела повідомляють, що граната розірвалася в руках у Кукси, а в машині знайшли пусковий важіль гранати. Причиною подій нібито став сімейний конфлікт.