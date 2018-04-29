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Не стало відомого реставратора Володимира Мокрія

Омелян Шевчук

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Україна втратила відомого дослідника мистецтва, реставратора вищої категорії, Музейника з великої літери Володимира Мокрія. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила екс-директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Разінкова-Возницька.

 

«Закінчивши училище прикладного та декоративного мистецтва ім. І.Труша Володимир Мокрій прийшов працювати у Львівську картинну галерею. Борис Возницький запропонував йому посаду художника-реставратора темперного малярства, а оскільки на ті часи з експедицій музей звозив тисячі пошкоджених ікон, усі вони пройшли через «золоті руки» Володимира. Тільки працюючи у Галереї мистецтв В.Мокрій очолив реставрацію іконостасу кін.16 поч.17 ст. церкви Параскеви П’ятниці у Львові, відреставрував ікону 15ст. «Львівську Богородицю», широкоформатні батальні полотна з Жовківського костелу 17ст. «Битву під Хотином» та «Битву під Клушино», – повідомила вона.

За її словами, це лише незначний перелік творів врятованих Володимиром Мокрієм.

«Ним виховано декілька поколінь реставраторів, його учнів. Викладав в Училищі ім. І.Труша та Академії мистецтв. Очолив відділ реставрації Національного музею ім. Андрея Шептицького. Він назавжди залишиться в наших серцях! », – повідомила Лариса Разінкова-Возницька.

Вічна пам’ять.

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