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На Львівщині правоохоронці ліквідували підпільну нарколабораторію

Омелян Шевчук

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На Львівщині правоохоронці викрили підпільну нарколабораторію. Злочинну групу, яка розповсюджувала наркотичні засоби, затримано, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу. Про це львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, правоохоронців викрили підпільну нарколабораторію, а також затримали двох наркодилерів, які організували виготовлення та збут психотропної речовини «амфетамін» та наркотичного засобу «канабіс» мешканцям міста Миколаїв та Миколаївського району, Львівської області.

Встановлено, що 29-річний мешканець міста Миколаїв організував підпільну нарколабораторію та в подальшому спільно із 23-річним мешканцем цього ж міста розповсюджували психотропну речовину «амфетамін» та наркотичний засіб «канабіс».

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях зловмисників виявлено та вилучено лабораторне обладнання та інгредієнти для виготовлення наркотичних засобів, поліетиленові пакети з речовиною зеленого кольору рослинного походження, горщики із рослинами коноплі, прекурсор «сірчана кислота», пристрій для викурювання наркотичного засобу «канабіс», електронні ваги, пістолети, патрони різного калібру, мобільні телефони та грошові кошти, отримані від збуту наркотиків.

Все вилучене скеровано на експертне дослідження. Вартість наркотичних речовин за цінами «чорного ринку» становить понад 300 тисяч гривень.

Ділкам загрожує шести до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

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