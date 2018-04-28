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У столиці Азербайджану горить Trump Tower

Омелян Шевчук

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У Баку почалася пожежа в одній з найвищих будівель Азербайджану, відомій як Trump Tower. Про це повідомляє ЄП, із посиланням на Haqqin.az.

 

Займання почалося на верхніх поверхах будівлі. В даний час вогнем охоплені з 13 по 20 поверхи. На місце події стягнуті пожежні бригади.

Будівля, яка раніше називалася Trump Tower, являє собою 130-метрову вежу, яка є однією з п’яти найвищих будівель Азербайджану.

У 2016 році після обрання Дональда Трампа президентом США з назви будівлі прибрали Trump Tower.

У грудні минулого року стало відомо, що компанія Trump Organization припинила ліцензійні угоди по проектах у декількох країнах, в тому числі й в Азербайджані. Будівництво Trump Tower в Баку майже завершили, але будівлю так і не відкрили.

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