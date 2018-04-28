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Матері повернули дитину, яку викрав сусід

Омелян Шевчук

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На Львівщині правоохоронці розшукали семирічну дівчинку, про зникнення якої заявила її матір. Дитину, яка на підводі поїхала з сусідом здавати металобрухт, працівники поліції розшукали на наступний день у сусідньому районі за п’ятдесят кілометрів від дому. Про це львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Перемишлянське відділення поліції 27 квітня близько 12.00 із заявою про зникнення своєї семирічної доньки звернулась мешканка одного зі сіл району. За словами матері, 26 квітня близько 19.00 дівчинка разом з їх 39-річним раніше судимим сусідом кудись поїхала на підводі і до цього часу вони не повернулись. Спроби жінки самотужки знайти дитину виявились марними і тоді вона звернулась за допомогою у поліцію.

Правоохоронці невідкладно взялись за пошуки дівчинки, за фактом було відкрито кримінальне провадження.

До пошуків були залучені працівники Перемишлянського відділення, Золочівського відділу та інших підрозділів поліції. Дівчинку з сусідом правоохоронці розшукали в одному з сіл Золочівського району за п’ятдесят кілометрів від дому.

Під час попереднього огляду тілесних ушкоджень у дитини не виявлено.

Як пояснив чоловік, під час поїздки він вирішив випити спиртного. Сп’янівши, заблукав  і  заночував з дівчинкою у знайомих.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.

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