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Беленюку заборонили їхати на ЧЄ до Росії

Омелян Шевчук

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Срібний призер Олімпійських ігор з греко-римської боротьби 2016 року Жан Беленюк заявив, що не братиме участі у Чемпіонаті Європи, який відбудеться у Каспійську (РФ) з 30 квітня по 6 травня, пише УП.

 

Як повідомив Беленюк у своєму Instagram, їхати на чемпіонат йому заборонили.

«На чемпіонат, який відбудеться у російському Каспійську, мені їхати заборонили за тиждень до виїзду. … Ми до останнього боролися за право їхати на ці змагання і доклали б усіх сил, щоб підняти український прапор і на цьому усеєвропейському форумі… Було витрачено масу сил, часу, нервів і здоров’я … але тепер розумію, що все було даремно», – зазначив він.

Нагадаємо, раніше Асоціація спортивної боротьби України (АСБУ) оприлюднила наказ Мінмолодьспорту від 11 квітня 2018 року, яким попередній наказ про заборону участі українських спортсменів у заходах, що проводяться на території Росії від 14 березня, визнається таким, що втратив чинність.

В документі зокрема вказано, що федераціям спорту рекомендовано утримуватись від участі в змагання на території Росії.

В АСБУ зазначили, що неучасть у чемпіонаті Європи, що проходив в РФ, унеможливлювала подальшу участь українських спортсменів у чемпіонаті світу, та привела б до дискваліфікації спортивної федерації на термін до 3 років, що в свою чергу ставить під загрозу участь в Олімпійських іграх 2020 року.

У Мінмолодьспорту у свою чергу заявили, що новий наказ про “заборону” українським спортсменам брати участь у змаганнях на території Росії забороняє фінансувати таку участь за рахунок коштів із держбюджету, а попередній документ прямо забороняв участь українських спортсменів у змаганнях на території РФ.

Глава Мінмолодьспорту Ігор Жданов зазначав, що «міністерство і він сам … категорично проти участі збірних команд у змаганнях в Росії».

«Усю моральну відповідальність за самовільну участь в цих змаганнях, безпеку та усі інші наслідки – несуть відповідні федерації та персонально ті атлети, які ризикнуть поїхати до країни агресора. Вони про це попереджені», – зазначив Жданов.

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