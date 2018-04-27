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У центрі зайнятості пропонують не впускати закордон осіб, які отримують допомогу з безробіття

Дарина Смеречанська

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У Львові на обліку в службі зайнятості є 15 тисяч осіб і понад 7 тисяч вакансій. Про це сьогодні повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк, передає Львівський прес-клуб.

 

Він зазначив, що останні півтора-два роки на ринку праці суттєво зменшилася кількість осіб, які шукають роботу. Натомість збільшилася кількість робочих місць.

«Колись були проблеми з вакансіями і багато говорили про безробіття. Чи не кожен, хто йшов в політику, обіцяв створити нові робочі місця. Раніше на одне місце претендувало 10 і більше осіб. Зараз на одне місце претендує одна-дві особи, а у Львові вакансій є більше, ніж охочих працювати. Роботодавці створюють багато нових робочих місць», – констатує Василь Барилюк.

Також, за його словами, зменшилася кількість безробітної молоді, хоча цей відсоток – великий.

«Раніше ми мали 60 відсотків безробітної молоді. І це була найвища цифра серед областей України. Тепер це – 40 відсотків», – каже він.

Директор Львівського обласного центру зайнятості зауважив, що дехто з безробітних не поспішає працевлаштовуватися, отримує допомогу з безробіття, а при цьому займається, наприклад, перевезенням товарів з Польщі.

«Пошук роботи – це така ж робота, як і інша. Безробітний повинен сам її шукати. З нашою допомогою, але – сам. А він замість цього їде за кордон. Я в робочий час, не можу собі дозволити поїхати за кордон. А він їде. У такий спосіб – порушує законодавством», – каже Василь Барилюк, і шкодує, що покарати порушника неможливо.

Він пропонує законодавчо запровадити заборону – виїжджати безробітному за кордон, якщо він стоїть на обліку в службі зайнятості.

«Це змусить безробітного активніше шукати роботу вдома», – передбачає  директор Львівського обласного центру зайнятості.

Але тенденція виїзду на заробітки за кордон прогресує. У Львівській області офіційно працює 60 фірм, які надають послуги з працевлаштування за межами держави.

«Проте офіційна статистика каже, що вони працевлаштували лише три тисячі осіб. Ми всі знаємо, що там працюють понад сотні тисяч, але вони й там працюють нелегально», – зазанчив він.

Василя Барилюка найбільше обурює той факт, що українці зараз їдуть на заробітки до Росії.

Також, на його думку, українці не хочуть офіційно працювати в Україні через соціальні гарантії.

«Людина відмовляється від офіційної зарплати в 7 тисяч гривень і погоджується на мінімальну зарплату плюс «в конверті», тому що вона отримує субсидії», – вважає він.

За даними Львівського обласного центру зайнятості, у Львові та області роботодавці найбільш активно розшукують швачок, водіїв, кухарок, офіціантів, полісменів, двірників, вантажників, бухгалтерів, малярів, столярів.

 

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