У львівського осередку Аграрної партії нове обличчя

Новим очільником Львівської регіональної партійної організації Аграрної партії України став проректор Львівського національного університету імені Івана Франка – Мар’ян Лозинський. На цю посаду його обрали під час сьомої позачергової конференції обласної організації, яка проходила сьогодні, 27 квітня, у Будинку вчених у Львові. Головними завданнями у своїй роботі новоспечений керівник бачить збереження української землі, розбудову національної економіки та національне відродження.

Виконком Львівської регіональної партійної організації рекомендував призначити на посаду Мар’яна Лозинського. Відтак більшістю голосів його кандидатуру було підтримано: за нього проголосували 33 присутні делегати.

«Ми йшли до цього етапу три роки. Сьогодні нарешті це відбулося: голову обрано, він отримав хорошу підтримку. Хоча, думаю, вчора на виконкомі були певні дискусії, але це теж нормально, це хороший демократичний процес», – зазначив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Він наголосив, що першочерговим завданням для новообраного голови Львівської обласної організації є структурування партії.

«Маємо укріпити первинні організації в усіх куточках Львівської області, провести ревізію місцевих організацій, щоби мати ефективну структуру в підготовці до президентських і парламентських виборів у 2019 році», – наголосив Віталій Скоцик.

Новообраний керівник Мар’ян Лозинський подякував усім за довіру і зауважив, що вирішив балотуватися на цю посаду через те, що йому болить доля української держави.

«Я з дитинства хотів бути корисним своїй державі. Але це велика відповідальність. Вперше я познайомився з Аграрною партією на Земельному форумі у Львові дещо більше року тому. Тоді я був запрошеним і зацікавився ідеями партії. Остаточне рішення я прийняв на Форумі депутатів місцевих рад у Києві. Там зібралася майже дві тисячі депутатів місцевих рад Аграрної партії. В них я побачив своїх однодумців, побачив готовність брати на себе відповідальність за життя своїх громад, районів, областей і країни»,– сказав він.

Серед найголовніших завдань, за його словами, зберегти найцінніше – українські землі та розбудова національної економіки.

«Треба зняти з порядку денного концепцію продажу землі, адже це – наша святиня, а святинями не торгують. Також потрібно розробити дієву програму екосистеми та родючості ґрунтів, добитися стовідсоткового виконання мораторію на вирубку лісу та відновлення лісових насаджень. До того ж необхідно забезпечити розумне банківське кредитування, розробити і затвердити державну програму підтримки підприємництва”

Першочерговим завданням є прихід до влади. Нині Аграрна партія є тією політичною силою, яка готова взяти на себе відповідальність за стан справ у державі. Ми повинні змінювати нашу країну, щоб наші діти та внуки мали краще життя», – резюмував Мар’ян Лозинський.

Водночас Віталій Скоцик наголосив на тому, Аграрна партія України має на меті вдало поєднати львівський романтичний демократизм із економічним прагматизмом сходу.

«Мені здається, що на цьому етапі Аграрна партія має шанс зайняти ту нішу, яку у певний проміжок часу зайняв Народний Рух України… Нинішньою звітно-виборчою конференцією у Львові ми завершуємо формування наших обласних організацій. Найдовше затрималися зі Львовом, звідки вийшла левова частина демократичних партій. В чому ж проблема демократичних партій, які народжувалися в серці Галичини, але не здобували загальнополітичної сили? Все просто: тут, на Львівщині, ми – романтичні демократи. Ми більше мріяли про те, якою має бути країна, ніж реально мали плани реалізації її побудови. І коли піднімалася така демократична сила зі Львова, в цю хвилю вливався економічний прагматизм Сходу, який перемагав романтичний демократизм зі Львова», – сказав він.

Під час свого виступу голова Аграрної партії України наголосив, що нині триває клопітка робота над підготовкою до майбутніх виборів. Мета партії – увійти у велику владу нашої держави і стати стержнем коаліції наступної Верховної Ради.

«Із цією метою ми три роки тому створили 25 внутрішніх рад як прототипи комітетів наступної Верховної Ради, серед них – енергетична, медична, спортивна… Вкінці поточного року з майже 5 тис. депутатів місцевих рівнів ми готуємо 450 кандидатів у депутати до Верховної Ради. На основі наших внутрішніх рад ми готуємо повний склад комітетів наступного парламенту і кожна з них в межах своєї професійної відповідальності запропонує три кандидати на посаду профільного міністра. Тому вкінці 2018 року перед великими виборами ми представимо повну стратегію розвитку економіки нашої країни і повний кадровий склад, починаючи від сільських населених пунктів, завершуючи найвищими позиціями державотворення нашої країни. Ми розглядаємо нашу партію не як інструмент перемоги на виборах, як інструмент побудови держави. Це має бути сила, яка буде в політичній системі нашої держави протягом багатьох років за прикладом політичних сил, які діють в наших західних сусідів. Нашій Аграрній партії вже 21 рік і маємо всі передумови, щоби вона стала аналогом тих політичних сил, які нині лежать в основі демократичних систем світу», – пояснив Віталій Скоцик.

Окрім цього, він наголосив, що Аграрна партія України третій рік поспіль є в трійці лідерів на місцевих перегонах.

«Чітко нарощуємо наш рейтинг, який зріс за останні два роки в 2 рази – із 6,9% до 14%. Це не може не тішити. За результатами виборів грудня 2017 року взяли 15% в містах і 14% у сільських населених пунктах. Вже цієї неділі, 29 квітня, відбудуться вибори в 17 областях України, на яких партія планує підвищити рейтинг до 21%. Власне, цей рейтинговий ріст, еволюція партії і є підготовкою до парламентських виборів наступного року, де плануємо здобути 30%», – зазначив він.