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Провалля біля Стебника заповнять сміттям?

Дарина Смеречанська

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У Дрогобицькому районі хочуть створити спільне підприємство, яке займатиметься сортуванням та переробкою сміття. Про це повідомляє місцеве видання Vartonews.com.ua.

 

Нове підприємство буде створено на території стебницького «Полімінералу» і займатиметься збором, сортуванням та утилізацією ТПВ, а навіть його спалюванням, адже в проекті передбачено, що залишки сміття будуть спалювати в когенераційній машині в тому числі для отримання шлаку (інертного матеріалу). Захоронення отриманого шлаку відбуватиметься в пустоти рудника №2 ПАТ «СГХП ПОЛІМІНЕРАЛ». Потужність підприємства – 1500 тонн на добу. Власне, про це свідчать документи, а саме протокол спільної наради засновників майбутнього підприємства.

«Схоже, що жарти дрогобичан про те, що провалля неподалік Стебника вартує закидати дрогобицьким сміттям, не такі вже і жарти… А хто засновники? ТзОВ «Зорема Вест» – 50%
Товариство належить до групи компаній «Укрлендфармінг». Власником компанії є – БАХМАТЮК ОЛЕГ, «яєчний король» України, власник одного з найбільших агрохолдингів, якому належить стебницький «Полімінерал».  Комбінат міського господарства Дрогобицької міської ради – 35%.ТОВ «Українська карбонова консалтингова агенція», засновником якої є ТзОВ «ЄВРОАВТОГАЗ». Керівник  – Оринчак Сергій. Товариство пов’язане з ТОВ «ГІРПРОМ».Відповідно до цього протоколу підприємство буде зареєстровано до 15 травня 2018 року. Вже з червня це підприємство мало б розпочати свою роботу…
Додамо, що на документі стоять печатки ДМР та Полімінералу. Якщо засновникам вдасться реалізувати такий проект, це буде справжнім клондайком, який приноситиме мільярдні прибутки…Ось лише цікаво, чи не загрожуватиме такий «проект» екології регіону?!», –  інформує видання.

Фото: Vartonews.com.ua

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