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Кінотеатр імені Довженка очолила Марта Іванишин

Катерина Сердюк

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Новою директоркою Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка стала Марта Іванишин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з розвитку Андрій Москаленко.

 

«Добра новина на ранок п’ятниці. За результатам конкурсу на керівника Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка відтепер маємо дуже круту очільницю – Марту Іванишин Щось мені підказує, що буде дуже активний культурно-освітній драйв та багато цікавих проектів», – йдеться у повідомленні.

Окрім Марти Іванишин на посаду директора претендував Олександра Коваленко – керівник і тренер студії спортивного танцю, педагог-організатор в Установі дитячо-юнацьких молодіжних клубів у Сихівському районі.

Варто додати, що Марта Іванишин раніше була виконуючою обов’язків директора Центру.

Нагадаємо, управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголосило конкурс на посаду директора Львівського комунального підприємства «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка» на початку березня.

Довідка

Марта Іванишин – керівник відділу е-урядування управління ІТ департаменту розвитку Львівської міськради. За даними ЗМІ, станом на березень цього року вона також очолювала Культурно-освітній центр ім. О. Довженка;

Фото: Громадське

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