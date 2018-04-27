Кінотеатр імені Довженка очолила Марта Іванишин

Новою директоркою Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка стала Марта Іванишин. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови Львова з розвитку Андрій Москаленко.

«Добра новина на ранок п’ятниці. За результатам конкурсу на керівника Культурно-освітнього центру ім. О. Довженка відтепер маємо дуже круту очільницю – Марту Іванишин Щось мені підказує, що буде дуже активний культурно-освітній драйв та багато цікавих проектів», – йдеться у повідомленні.

Окрім Марти Іванишин на посаду директора претендував Олександра Коваленко – керівник і тренер студії спортивного танцю, педагог-організатор в Установі дитячо-юнацьких молодіжних клубів у Сихівському районі.

Варто додати, що Марта Іванишин раніше була виконуючою обов’язків директора Центру.

Нагадаємо, управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголосило конкурс на посаду директора Львівського комунального підприємства «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка» на початку березня.

Довідка

Марта Іванишин – керівник відділу е-урядування управління ІТ департаменту розвитку Львівської міськради. За даними ЗМІ, станом на березень цього року вона також очолювала Культурно-освітній центр ім. О. Довженка;

Фото: Громадське