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Вальдемар Надіжко: «Не існує в природі універсально доброго лікаря»

Андрій Котенський

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Екс-головний лікар Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ», акушер-гінеколог про тему вибору лікаря (будь-якого фаху):

 

«Не існує в природі універсально доброго лікаря який підходить абсолютно всім, так не буває, в принципі. Тому що окрім фаховості завжди мусить бути психологічний контакт, довіра і взаєморозуміння між лікарем і пацієнтом.

Якщо лікар є екстрапрофесіонал але пацієнт йому не довіряє, не виконує призначень і зрештою не вірить в своє одужання – годі очікувати на позитивний результат. Тому досить часто можна спостерігати як в один і той же час, один і той же лікар абсолютно влаштовує одного пацієнта і цілковито не влаштовує іншого. Тому при виборі лікаря поспілкуйтеся з кількома лікарями і тільки тоді робіть для себе певний висновок.

Також варто пам’ятати, що лікарі це такі ж самі люди як і всі інші, з крові і плоті, і вони можуть хворіти, в них може не бути гумору після кількох поспіль безсонних ночей, вони можуть застрягти в заторі по дорозі до праці тому відносьтеся з розумінням до форсмажорних лікарських ситуацій.

І на останок, я ще не зустрічав жодного лікаря, який свідомо хотів би заподіяти зло своєму пацієнтові. Хоча варто розуміти і усвідомлювати, що чим більше у лікаря пацієнтів тим більшою є кількість імовірних ускладнень в практиці даного лікаря, бо якщо лікар Y зробив 1000 операцій а лікар Z зробив 1 одну операцію то відповідно, сміливо можна говорити, що в практиці лікаря Z практично відсутні ускладнення а от в лікаря Y ускладнень чомусь більше. PEACE TO ALL.», – зазначив Вальдемар Надіжко у своєму Facebook.

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