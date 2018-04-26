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В Україні скасували термін «вищий навчальний заклад»

Юлія Шпак

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Кабінет міністрів України термін «вищий навчальний заклад» замінив на термін «заклад вищої освіти», що відповідає закону «Про освіту». Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на прес-службу МОН.

 

Як повідомляють у відомстві, відповідну постанову уряд схвалив вчора, 25 квітня.

У МОН додають, що також змінені можливості діячів культури і мистецтв в отриманні вченого звання доцента.

«У попередній редакції порядку вчене звання доцента присвоювалось діячам культури та мистецтв, які мають суспільне визнання, в результаті чого отримали почесне звання «Народний артист України», «Народний художник України», «Народний архітектор України», «Заслужений діяч мистецтв». Тепер цей список розширено званнями «Заслужений артист України», «Заслужений художник України», «Заслужений архітектор України», «Заслужений працівник культури України», «Заслужений майстер народної творчості України», – пояснив заступник міністра освіти і науки України Юрій Рашкевич.

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