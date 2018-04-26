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У Львові рятувальники гасили пожежу в складському приміщенні

Юлія Шпак

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У Львові вогнеборці ліквідували пожежу в складському приміщенні. Про це Львівському орталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 25 квітня о 11:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у м. Львові на вул. Ген. Курмановича, 2. Пожежа виникла в складському приміщенні на четвертому поверсі чотирьохповерхової будівлі.

На місце події негайно були направлені пожежно-рятувальні підрозділи м. Львова.
Вогнеборці за лічені хвилини прибули на місце події та оперативно приступили до ліквідації займання. Через сильне задимлення рятувальники ліквідовували займання в апаратах захисту органів дихання. Пожежу вдалось оперативно ліквідувати і врятувати від знищення вогнем будівлю.

Пожежу локалізували о 11:58 та ліквідували о 11:59 в складі ланки газодимозахисної служби.
Внаслідок пожежі вогнем знищено речі побутового вжитку на площі 3 кв.м, пошкоджено речі побутового вжитку на площі 2 кв.м.

До ліквідації займання залучалось 2 одиниці спецтехніки та 9 чоловік особового складу.
Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Внаслідок події ніхто не постраждав.

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