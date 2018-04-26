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Суд повернув посаду і усю зарплату топ-чиновнику, якого затримали в ефірі ТБ

Омелян Шевчук

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Окружний адмінсуд Києва визнав протизаконним і скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на рішення суду, ухвалене в четвер.

 

Зазначається, що, зокрема, суд скасував відповідне розпорядження Кабінету міністрів. Цією ж ухвалою чиновника поновили на посаді з 25 березня 2015 року.

Суд також визначив стягнення з ДСНС на користь Бочковського середньої зарплати за час вимушеного прогулу.

Це рішення може бути оскаржене протягом 30 днів в Київському апеляційному адміністративному суді.

Як пояснив адвокат Бочковського Володимир Єніч, після отримання повного тексту рішення і виконавчого листа Бочковський може йти з цими документами до секретаріату Кабінету міністрів, і має бути ухвалене рішення про його поновлення на посаді.

За словами юриста, це повинно бути зроблено незалежно від рішення Апеляційного суду, а після розгляду апеляції в залежності від її результатів можуть бути ухвалені вже інші рішення.

Як повідомлялося, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

Чиновникам зачитали обвинувачення, одягли на них наручники і вивели з зали.

Бочковському і Стоєцькому інкримінували організацівю корупційної схеми тендерної закупки паливно-мастильних матеріалів за завищеними цінами.

Однак влітку 2017 року стало відомо, що Бочковського судять за двома зовсім іншими епізодами: вимагання грошей в очільників територіальних підрозділів з погрозою звільнення і розтрата грошей під час закупівлі металошукачів.

Українська правда

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