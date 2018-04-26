Пшемислав Маркевич: «Не кажіть поляку, як він має ставитися до українців та росіян і що про них думати»

Юрист, громадянин Республіки Польща про різницю між українцями та росіянами і про так званих російськомовних громадян України:

«Мене шляк трафляє, коли поляки беруть росіян за українців… Я живу в Польщі, жити в Україні наразі не маю наміру, я маю польське громадянство, обирати вам нікого не буду, до жодної політичної діяльності не вдаватимусь…

Усе, що я пишу про Україну, українців, українських громадян російської національності – то думка, погляди поляка. Польського громадянина. У моїх жилах не тече ані краплина української крові, українська мова – для мене іноземна, Україна – країна сусідня, українське мистецтво – зарубіжне. Усе, що я кажу та пишу – погляди поляка і польська точка зору…

Для мене, поляка, все російське – чуже, а Росія (Імперія зла) – відвічний ворог. Так само, як і Німеччина та все німецьке, хоча до них я ставлюся спокійніше, бо важко тепер приписувати німцям імперіалізм чи брехливість стосовно історичних питань. Сучасна Німеччина та сучасна Росія – два протилежні світи.

Я алергічно реагую на російську мову, вона мене роздратовує. Я не маю бажання її слухати… Я вчив російську від п’ятого класу початкової школи по четвертий курс вишу (12 років), опанував не гірше за українську, але жодної російської книги не прочитав, російського кіно не дивлюся, воно мене відштовхує… Так (в більшій чи меншій мірі) ставиться до Росії та росіян 85% поляків…

Якщо я пишу про росіян (російськомовних громадян України), то я знаю, що пишу і не вмовляйте мене, що це українці. Я знаю росіян, знаю українців і знаю, чим є нація.

На відміну від більшості з вас я регулярно їздив до Росії від 1994 року по 2013, бувало, що двічі на місяць. Був там скрізь, не був лише «на Дальнем Востоке» та Новосибірську…

То завдяки своїм поїздкам до Росії я перетворився з русофіла в лютого русофоба. Росія то просто інша країна ніж будь-яка європейська… такий евфемістичний підсумок можна зробити. А жителі Росії – це люди, які не спроможні жити поза своїм суспільством. Росіяни (більшість) – люди шовіністичні, агресивні, вульгарні. Справляється враження, що алкоголізм та бєспрєдєл – елементи їхньої національної культури. Там немає правил. Авантюри, крики, матюки – на кожному кроці…

Мене тільки раз ограбили за все моє життя. У Росії. Двічі мене побили. Раз у Росії, раз в Іспанії. Ставлення росіян до поляків – жахливе, випливає з їхнього шовінізму. Я мав захоплюватися Путіним і водночас радіти, що Качинський загинув в авіакатастрофі. У Росії я вічно відчував неспокій та загрозу, Росія так мене стомлювала, що я мріяв тільки, щоб сісти до літака і покинути цей простір. Дотепер, коли подумаю про бандитизм та хабарництво поліції та інших службовців, то мені холод пробігає по спині. Я змінив роботу та професію, аби туди ніколи вже не їздити.

Ви ще мені скажете, що я не знаю росіян і не вмію їх відрізнити від українців?

В Україні був безліч разів, не порахую. Від Закарпаття по Донецьк, від Сумщини по Одесу. Я не відвідав лише кількох областей. Завжди мені в Україні було добре, я не відчував ніколи тривоги та загрози… І далі хочеться до вас їздити. Хоча не за Збруч, бо за Збручем панує та чигає на мене ворожий та бридкий мені русский мир. Я в Україні маю друзів. Таких людей, завдяки яким я вивчив українську мову. Я обожнюю українське мистецтво, зокрема літературу, але теж музику та живопис… Твори Франка перекладаю на польську мову. Вражає мене український фольклор. З українцями мені приємно проводити час.

Українці, здебільшого, люди спокійні, смирні (для життя в Польщі – за смирні), терпеливі, добрі. Більшість українців – позитивно налаштовані до поляків, бо українці зазвичай позитивно налаштовані до інших людей. В Україні мене ніхто не обікрав, не побив.

Ви ще мені скажете, що я не знаю українців і не вмію їх відрізнити від росіян?

Чого молоти, що російськомовні громадяни України то українці за національністю? Бо вони так кажуть?… Нація то не етнічна спільнота. Бо таких в Європі не існує. У Польщі лише 4% поляків то люди, яких ДНК відповідає ДНК слов’ян з часів полян. Уся решта – суміш. В Україні – те саме. Нація сьогодні то модерна нація. Нація то спільнота людей об’єднана навколо таких національних елементів як мова, традиції, культура, історія, мистецтво. Із якого дива громадянин України, що не знає української мови, не послуговується нею, може бути членом спільноти об’єднаної українською мовою та літературою, якщо він ніколи не прочитав жодного твору українською мовою, не заспівав жодної пісні українською мовою? Чого ви з мене робите дурня?

Ніде у світі немає російськомовних поляків, німців, шведів, португальців. Лише у вас мають бути російськомовні українці? Вони вважаються «украинцами», бо вони живуть в країні, що так зветься. Але це почуття приналежності до простору, території (слова Путіна про Україну), а українець за національністю то має бути людина, що відчуває приналежність до українства, тобто адаптивно-еволюційної системи ознак і властивостей, які вирізняють українську людину, українську спільноту і українську культуру з-поміж інших аналогічних об’єктів. Так я собі це все допетрав у своїй польській голові.

Марно мене переконувати, що п’яні та смердючі цигарками та перегаром молоді хлопці, які регочуться на слова «Николаев – город русской славы» – це українці. Бо коли я щось таке бачу та чую, то мені на спогад збігає Самара, парк над Волгою і саме такі хлопці, що сидять на лавочках і хлепчуть пиво (розливне) з п’ятилітрових банок для мінеральної води. На кожній лавочці – те саме. П’яні, хамські, агресивні, галасливі. Плюють собі прямо під ноги і сцяють метр від лавочки. Я ніколи в Україні не бачив, аби в парку, на кожній лавці, сиділи парубки і дудлили горілку. Я ніде в Україні не бачив, аби п’яні люди гуртом валялися по хідниках. Таке я тільки бачив у Росії та в Кракові (коли англійські фани святкують). За показниками злочинності – Україна одна з найбезпечніших країн у Європі. Росія – навпаки. Росія потопає в алкоголізмі та наркоманії. Вимирає, бо це суспільство гниє. Це загально відомі факти. Такого в Україні немає. Були проведені дослідження. В Україні найвища злочинність на Донеччині та Одещині, там, де найвища кількість людей розмовляє російською. І вважає себе етнічними росіянами. Найнижча злочинність – на Терпопільщині – 97% українськомовних.

Якісь ще аргументи?…

Україні бажаю українізації та дерусифікації. Аби сформувалася українська нація від Сяну до Дону, спільнота людей об’єднаних українською мовою та культурою. Аби українці почували себе в Україні як удома, а не в гостях у росіян. З «украинцами» такого не буде ніколи», – повідомив Пшемислав Ліс Маркевич на своїй сторінці у Facebook.