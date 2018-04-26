На Львівщині конфіскували автомобіль на єврономерах вартістю 183 тис. доларів

Киянину Ігорю Заліщуку, який у червні минулого року приїхав в Україну автомобілем Nissan на польській реєстрації із підробленим польським дорученням на право тимчасового користування, не вдалося відсудити конфіскований автомобіль. Апеляційний суд Львівської області залишив без змін постанову Галицького райсуду Львова від 31 жовтня 2017 року, за якою киянина визналили винним у порушенні вимог Митного кодексу та конфіскували автомобіль Nissan Primera 2004 року випуску, пише Zaxid.net.

«Працівники управління протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Львівської митниці ДФС виграли справу про порушення митних правил, запроваджену стосовно «євробляхаря». Днями Апеляційний суд Львівської області залишив без змін постанову Галицького районного суду м. Львова про притягнення громадянина України до адміністративної відповідальності», – повідомила прес-служба Львівської митниці.

Порушення виявили у пункті пропуску «Угринів» 12 червня 2017 року. Громадянин України заїхав з Польщі смугою руху «зелений коридор». Митникам він подав до оформлення свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, згідно з яким власником автомобіля є мешканець польського Лодзя Гжегош Бочняк та доручення на тимчасове користування автомобілем, видане польським нотаріусом.

У митників виникла підозра щодо автентичності цього доручення, тож вони вирішили перевірити це. На письмовий запит Львівської митниці ДФС від нотаріуса Віолети Фабровської надійшла відповідь, що це доручення насправді є підробленим.

Відповідно до постанови суду, громадянина України визнали винним у скоєнні адміністративного правопорушення за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Автомобіль Nissan Primera, який митники оцінили у близько 183 тис. грн, конфіскували у дохід держави.

За даними аналітичної системи YouControl, Ігор Заліщук є власником київського агенства нерухомості «Юридичне бюро «Проектсервіс».