Частина Львова залишилась без води: перелік вулиць

Сьогодні, 26 квітня, через аварійно-ремонтні роботи частина Львова залишилася без води. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».
Так, через ліквідація витоку на вул.Богданівська, 15а до 14:30 год без водопостачання будуть:
- вул.Богданівська – Всі будинки
- вул.Бодянського О – Всі будинки
- вул.Гамалії М – Всі будинки
- вул.Горіхова – Всі будинки
- вул.Зустрічна – Всі будинки
- вул.Ковальська – Всі будинки
- вул.Кошова – Всі будинки
- вул.Миргородська – Всі будинки
- вул.Молочна – Всі будинки
- вул.Навої А – Всі будинки
- вул.Новознесенська – Всі будинки
- вул.Петрусенко О – Всі будинки
- вул.Пластова – Всі будинки
- вул.Потелицька – Всі будинки
- вул.Ребета Л – Всі будинки
- вул.Таращанська – Всі будинки
- вул.Теребовлянська – Всі будинки
- вул.Шатківського О – Всі будинки
- вул.Щоголева Я – Всі будинки
- вул.Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 195, 199, 201
Також через ремонтні роботи на н/с «Сихів» до 15 години без води будуть мешканці таких вулиць:
- вул.Антоненка-Давидовича Б – Всі будинки
- вул.Антонича Б -І – Всі будинки
- вул.Вернадського В – Всі будинки
- вул.Полуботка П – Всі будинки
- вул.Довженка О – Всі будинки
- вул.Драгана М – Всі будинки
- вул.Зубрівська – Всі будинки
- вул.Кавалерідзе І – Всі будинки
- вул.Коломийська – Всі будинки
- вул.Кос-Анатольського А – Всі будинки
- вул.Манастирського А – Всі будинки
- вул.Морозна – Всі будинки
- вул.Освицька – Всі будинки
- вул.Сихівська – Всі будинки
- вул.Скрипника М – Всі будинки
- вул.Трильовського К – Всі будинки
- вул.Хоткевича Г – Всі будинки
- вул.Хуторівка – Всі будинки
- просп.Червоної Калини просп – Всі будинки
- вул.Чукаріна В – Всі будинки
- вул.Зелена буд. 294б, 294а
Окрім цього, через ліквідацію витоку на вул. Топольний 3-ій провулок до 16 години без водопостачання будуть:
- вул.Висока – Всі будинки
- вул.Гордієнка К – Всі будинки
- вул.Рослинна – Всі будинки
- пров.Топольний пров 1-й – Всі будинки
- пров.Топольний пров 2-й – Всі будинки
- пров.Топольний пров 3-й – Всі будинки
- пров.Топольний пров 4-й – Всі будинки
- пров.Топольний пров 5-й – Всі будинки
- пров.Топольний пров 6-й – Всі будинки
- вул.Топольна – Всі будинки
Юлія Шпак