Частина Львова залишилась без води: перелік вулиць

Сьогодні, 26 квітня, через аварійно-ремонтні роботи частина Львова залишилася без води. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

Так, через ліквідація витоку на вул.Богданівська, 15а до 14:30 год без водопостачання будуть:

вул.Богданівська – Всі будинки

вул.Бодянського О – Всі будинки

вул.Гамалії М – Всі будинки

вул.Горіхова – Всі будинки

вул.Зустрічна – Всі будинки

вул.Ковальська – Всі будинки

вул.Кошова – Всі будинки

вул.Миргородська – Всі будинки

вул.Молочна – Всі будинки

вул.Навої А – Всі будинки

вул.Новознесенська – Всі будинки

вул.Петрусенко О – Всі будинки

вул.Пластова – Всі будинки

вул.Потелицька – Всі будинки

вул.Ребета Л – Всі будинки

вул.Таращанська – Всі будинки

вул.Теребовлянська – Всі будинки

вул.Шатківського О – Всі будинки

вул.Щоголева Я – Всі будинки

вул.Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 195, 199, 201

Також через ремонтні роботи на н/с «Сихів» до 15 години без води будуть мешканці таких вулиць:

вул.Антоненка-Давидовича Б – Всі будинки

вул.Антонича Б -І – Всі будинки

вул.Вернадського В – Всі будинки

вул.Полуботка П – Всі будинки

вул.Довженка О – Всі будинки

вул.Драгана М – Всі будинки

вул.Зубрівська – Всі будинки

вул.Кавалерідзе І – Всі будинки

вул.Коломийська – Всі будинки

вул.Кос-Анатольського А – Всі будинки

вул.Манастирського А – Всі будинки

вул.Морозна – Всі будинки

вул.Освицька – Всі будинки

вул.Сихівська – Всі будинки

вул.Скрипника М – Всі будинки

вул.Трильовського К – Всі будинки

вул.Хоткевича Г – Всі будинки

вул.Хуторівка – Всі будинки

просп.Червоної Калини просп – Всі будинки

вул.Чукаріна В – Всі будинки

вул.Зелена буд. 294б, 294а

Окрім цього, через ліквідацію витоку на вул. Топольний 3-ій провулок до 16 години без водопостачання будуть: