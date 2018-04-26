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Частина Львова залишилась без води: перелік вулиць

Юлія Шпак

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Сьогодні, 26 квітня, через аварійно-ремонтні роботи частина Львова залишилася без води. Про це у Facebook повідомляє «Гаряча лінія міста Львова».

 

Так, через ліквідація витоку на вул.Богданівська, 15а до 14:30 год без водопостачання будуть:

  • вул.Богданівська – Всі будинки
  • вул.Бодянського О – Всі будинки
  • вул.Гамалії М – Всі будинки
  • вул.Горіхова – Всі будинки
  • вул.Зустрічна – Всі будинки
  • вул.Ковальська – Всі будинки
  • вул.Кошова – Всі будинки
  • вул.Миргородська – Всі будинки
  • вул.Молочна – Всі будинки
  • вул.Навої А – Всі будинки
  • вул.Новознесенська – Всі будинки
  • вул.Петрусенко О – Всі будинки
  • вул.Пластова – Всі будинки
  • вул.Потелицька – Всі будинки
  • вул.Ребета Л – Всі будинки
  • вул.Таращанська – Всі будинки
  • вул.Теребовлянська – Всі будинки
  • вул.Шатківського О – Всі будинки
  • вул.Щоголева Я – Всі будинки
  • вул.Хмельницького Б буд. 116, 140, 144, 146, 148, 150, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 167, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 195, 199, 201

Також через ремонтні роботи на н/с «Сихів» до 15 години без води будуть мешканці таких вулиць:

  • вул.Антоненка-Давидовича Б – Всі будинки
  • вул.Антонича Б -І – Всі будинки
  • вул.Вернадського В – Всі будинки
  • вул.Полуботка П – Всі будинки
  • вул.Довженка О – Всі будинки
  • вул.Драгана М – Всі будинки
  • вул.Зубрівська – Всі будинки
  • вул.Кавалерідзе І – Всі будинки
  • вул.Коломийська – Всі будинки
  • вул.Кос-Анатольського А – Всі будинки
  • вул.Манастирського А – Всі будинки
  • вул.Морозна – Всі будинки
  • вул.Освицька – Всі будинки
  • вул.Сихівська – Всі будинки
  • вул.Скрипника М – Всі будинки
  • вул.Трильовського К – Всі будинки
  • вул.Хоткевича Г – Всі будинки
  • вул.Хуторівка – Всі будинки
  • просп.Червоної Калини просп – Всі будинки
  • вул.Чукаріна В – Всі будинки
  • вул.Зелена буд. 294б, 294а

Окрім цього, через ліквідацію витоку на вул. Топольний 3-ій провулок до 16 години без водопостачання будуть:

  • вул.Висока – Всі будинки
  • вул.Гордієнка К – Всі будинки
  • вул.Рослинна – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 1-й – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 2-й – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 3-й – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 4-й – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 5-й – Всі будинки
  • пров.Топольний пров 6-й – Всі будинки
  • вул.Топольна – Всі будинки

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