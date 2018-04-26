Багатодітній матері з Львівщини пересадили серце і легені

У неділю, 22 квітня, в Індії в клініці «Gleneagles Global Hospital» 39-річній мешканці м. Судова Вишня Мостиського району Юлії Кавій зробили трансплантацію серця і легень. На цю операцію пацієнтка чекала з грудня 2017 року. Донором для Юлії Кавій стала молода людина, повідомила керівник благодійного фонду «Сестри Даліли» Оксана Куліш, пише Zaxid.Net.

До порятунку Юлії Кавій долучилося чимало жителів області й благодійний фонд «Сестри Даліли». Гроші на трансплантацію індійській клініці перерахувало МОЗ (147 тис. доларів), але потрібні були ще гроші на додаткові витрати: авіапереліт, відкриття віз для Юлі і лікаря, який її супроводжував, портативний кисневий концентратор на борт літака для пацієнта, портативний небулайзер (інгалятор) для вживання ліків. На це у хворої грошей не було, бо вона – багатодітна мати, яка сама виховує п’ятеро дітей. Тож жінці допомогли небайдужі люди не лише з Львівщини, а й з усієї України. Тоді спільними зусиллями вдалося зібрати майже 60 тис. грн.

Трансплантація серця і легень пройшла успішно, за словами Оксани Куліш, яка виходила на зв’язок з індійською клінікою, донором для Юлі стала молода людина. Але вдала трансплантація – це лише 50% успіху, інші 50% залежать від відповідного догляду за хворою, харчування, спеціально підібраної підтримуючої терапії.

Після трансплантації Юлія Кавій пробуде в клініці, як повідомила Оксана Куліш, щонайменше два місяці, де проходитиме реабілітацію. І доглядати за нею там нема кому. Ніхто із рідних не зміг поїхати до Юлі, аби підтримати її в Індії. Збирався їхати 16-річний син, але він сам не дасть собі ради в дорозі, треба людину, яка б супроводжувала його. Її нема і це додаткові витрати.

«Юлі потрібна доглядальниця, як мінімум, на два місяці. Її можна найняти в Індії і вона обійдеться приблизно у 500 доларів на місяць. Потрібне й відповідне вітамінізоване харчування, а також гроші на авіапереліт додому для Юлі і людини, яка буде її супроводжувати. Тому наш фонд знову звертається до небайдужих людей з проханням допомогти багатодітний матері в такій складній ситуації. Жінка налаштована оптимістично, хоче якнайшвидше повернутися до своїх дітей, але спершу має пройти реабілітацію», – каже Оксана Куліш.

Гроші для Юлії Кавій можна перерахувати за такими реквізитами:

Банк «Приватбанк». К/р. № 5169 3324 0406 4993 В призначенні вказувати: благодійна допомога для Юлії Кавій. Р/р. № 26000053825185 (гривня). ЄДРПОУ №39155436. МФО №325321. Р/р. № 26000053818482 (EUR). Р/р. №26003053827566 (USD).