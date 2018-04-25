Які медичні довідки потрібні при вступі до школи та дитсадка

При вступі до дитсадка не потрібно надавати медичну довідку особливої форми – достатньо довідки від педіатра чи сімейного лікаря, що дитина здорова. При вступі до школи батьки надають довідку від лікаря, що дитина пройшла профілактичний огляд (форма № 086-1/о). Про це інформує прес-служба МОЗ.

ЯКА ДОВІДКА ПОТРІБНА ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ДИТСАДКА

Для відвідування закладу дошкільної освіти батькам достатньо надати довідку з засвідченням факту, що дитина здорова. Таку довідку випише педіатр або сімейний лікар закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина.

У довідці лікар має зазначити:

прізвище, ім’я, по батькові дитини;

дату народження;

місце проживання;

факт того, що дитина здорова і може відвідувати заклад дошкільної освіти.

У разі необхідності лікар може також зазначити в довідці застереження щодо фізичних навантажень та інші рекомендації медичного характеру. Якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники закладів дошкільної освіти володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

Зверніть увагу, що для дітей до 6 років, які йдуть у дитячий садок, не потрібна довідка № 086-1/о чи будь-якої іншої форми.

ЯКА ДОВІДКА ПОТРІБНА ДЛЯ ВІДВІДУВАННЯ ШКОЛИ

Перед вступом до школи дитина має пройти профілактичний огляд. Після медогляду видається для надання медичному працівнику закладу середньої освіти Форма № 0 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду». У разі якщо дитина має певне захворювання, то за рішенням одного з батьків або іншого законного представника дитини, у цій довідці може бути зроблено відповідний запис. Відповідно, медичні працівники шкільних навчальних закладів володітимуть необхідною інформацією про стан здоров’я дитини.

ПРО ФОРМИ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЩЕПЛЕНЬ

Усю інформацію про проведення вакцинації чи ревакцинації, а також здійснення туберкулінових проб лікарі чи медсестри фіксують у «Карті профілактичних щеплень» (форма № 063/о). Цю форму ведуть у амбулаторно-поліклінічних, виховних і навчальних закладах. Відповідно, довідка про проведені щеплення, що містяться у формі № 063/о, дає змогу медичним працівникам освітніх закладів бути ознайомленими з наявністю чи відсутністю щеплень у конкретної дитини.

Інших довідок, крім зазначених вище, заклади дошкільної та шкільної освіти не мають права вимагати. Відповідний лист-роз’яснення уже надіслано у Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, МОЗ України скасував «Медичну карту дитини» (форма № 026/о), яка раніше зберігалась у школах та дитсадках: дані про стан здоров’я дитини не можуть бути відкритими і зберігатись поза межами медзакладу.