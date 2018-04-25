У сквері Святого Юра облаштують майданчик для дітей з будинком на дереві

Галицька районна адміністрація Львівської міської ради 23 квітня підписала договір з підприємцем Ігорем Новосадом на влаштування дитячого майданчика в сквері Святого Юра вартістю 904 тис. грн. Про це стало відомо з сайту електронних закупівель Prozorro, передають «Наші.гроші».

Новосад був єдиним учасником допорогової закупівлі. Згідно з угодою, тут влаштують гумове покриття, встановлять п’ять світильників та озеленять майданчик: посіють партерний, мавританський та звичайний газони вручну, а також покриють територію рулонним газоном.

На дитячому майданчику встановлять лазанку, будинок на дереві, гірку, дві гойдалки NEST (або еквівалент), слухову трубу, батут, чотири балансири, дві малі гойдалки та ігрові елементи (палички). Окрім цього, тут будуть дві велосипедні стоянки. З усіх ігрових елементів найдорожче Галицька адміністрація заплатить за лазанку без сітки – 87 тис. грн, а також за будинок на дереві – 55 тис. грн.

Також підприємство поставить тут три лавки, найдорожча з яких обійдеться Галицькій адміністрації у 19,5 тис. грн. Дві інші лавки придбають за 13,3 тис. грн та за 11,5 тис. грн.

Усі роботи мають завершити до серпня 2018 року.

Підприємець Ігор Новосад зареєстрований 2017 року в Жовківському районі. За цей період підприємець підписав 28 договорів на загальну суму 6,1 млн грн, враховуючи поточну угоду. Раніше Ігор Новосад вже укладав дві угоди з Галицькою районною адміністрацією на закупівлю поручнів (185,7 тис. грн) та облаштування громадського простору на вул. Гоголя (165 тис. грн).