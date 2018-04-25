Супрун розказала українцям, як правильно чистити зуби

В.о міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун дала поради про те, як правильно потрібно чистисти зуби. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Чистіть зуби не менше 2 хвилин двічі на день

Дослідження вказують, що тривалість чищення зубів має складати не менше 2 хвилин. Від тривалості залежить ефективність очищення ротової порожнини, що зменшує ризик виникнення карієсу та хвороб

Звертайте увагу на техніку чищення

Найбільш ефективним методом чищення зубів визнано техніку Басса. Рекомендації, згідно з цією технікою, наступні: розміщуйте щітку під кутом 45 градусів стосовно поверхні зубів. Робіть плавні «вимітаючі» рухи від передніх до задніх зубів. Жувальну поверхню зубів необхідно чистити круговими рухами. Не забувайте очищувати язик.

Важливо використовувати зубну пасту з правильною концентрацією фтору

Вміст фтору завжди має бути вказано на упаковці. Дорослим рекомендовано використовувати зубну пасту, що містить щонайменше 1350 ppm фториду. Якщо ви маєте підвищину чутливість зубів, не рекомендується використовувати зубні пасти, що містять фтор.

Для дітей є спеціальні дитячі пасти, проте не завжди необхідно використовувати саме їх. Діти будь-якого віку можуть користуватись сімейною пастою, якщо вона містить 1350-1500 ppm фториду. Кількість зубної пасти на щітці для дітей має бути розміром з горошинку.

Використовуйте зубну нитку, щоб очистити важкодоступні ділянки ротової порожнини

Зубна нитка потрібна не лише для того, щоб видаляти рештки їжі. Регулярне використання нитки зменшує ризик виникнення захворювань ясен та карієсу.

Змінюйте зубну щітку раз на 3 місяці

За цей час щітка зношується, втрачається пружність щетинок, тому зменшується ефективність очищення. Крім того, з часом на щітці накопичуються бактерії, що надалі можуть спричинити запалення ротової порожнини.